اعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي ان الهدف من تقديم ايران شكوى ضد اميركا لدى محكمة العدل الدولية هو اظهار احقية الجمهورية الاسلامية الايرانية امام المجتمع الدولي.

وشرح عراقجي في مقابلة اذاعية اليوم الاربعاء، صياغة وتنفيذ سياسة ايران الخارجية متعددة الأبعاد والشاملة، وقال “استنادا الى الاتفاقية المنعقدة في الخمسينيات من القرن الماضي مع اميركا، فقد تم تقديم شكوى ضد هذا البلد الى محكمة العدل الدولية، واستنادا الى تلك الاتفاقية فان اعادة فرض الحظر يعد مخالفة قانونية”.

واضاف “ان محكمة لاهاي يجب في البداية ان تحدد اختصاصها، ومن ثم تدرس المحتوى، وهذه العملية طويلة، وفي نهاية المطاف فان قرار المحكمة لن يكون ملزما من ناحية القانون الدولي”.

ومضى قائلا “ان ايران لم تدخل في هذا المسار من اجل الحصول على ادانة امريكا في محكمة لاهاي ومن ثم ارغامها على التحرك، وفي الحقيقة فان هذه الخطوة كانت من اجل اظهار احقية الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المسار بانها ملتزمة بتعهداتها، وان الطرف الناقض للعهود هي امريكا”.

ولفت المساعد السياسي لوزير الخارجية الى ان تقديم الشكوى الى محكمة العدل الدولية سيؤدي الى زيادة الضغوط السياسية والنفسية على اميركا، مضيفا “ان القانون الدولي لايمكنه ان يدين دولة مثل اميركا في المحكمة ويرغمها على تنفيذ الاحكام، لكن الضغوط الناجمة عنها ستكون مؤثرة”.

واردف قائلا “ان اميركا بدأت هجوما جديدا لذلك يجب علينا ان نبدأ هجوما بالمقابل ونبدي مقاومة لتجاوز المرحلة الجديدة من الضغوط، ونحن واثقون بان ذلك سيحصل اذا حافظنا على الانسجام الداخلي كما في السابق”.

ومضى قائلا “ان سياسة ايران ترتكز على جميع المناطق الجغرافية، ومعيارنا هي المصالح الوطنية، وسنسعى الى ضمان مصالحنا الوطنية في جميع انحاء العالم”.

المصدر: وكالة فارس