بحث السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي ووزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري توطيد العلاقات بين البلدين. وأشار مسجدي، خلال اللقاء، الى “الأواصر المتينة بين البلدين الجارين على الصعد التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية”. واشاد بـ”تعاون الحكومة والشعب العراقي في اقامة مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في العام الماضي بنجاح، داعياً الى تعزيز تعاون وتنسيق المسؤولين العراقيين في تقديم المزيد من التسهيلات للزائرين الايرانيين خلال هذه المراسم ومنها احتساب قيمة تأشيرة الدخول بالريال الايراني”.

وفي سياق آخر اشار السفير الايراني الى استمرار الحرائق في الجانب العراقي من هور العظيم والمشاكل البيئية الناجمة لاسيما في محافظة خوزستان، داعياً الى المزيد من تعاون الجانب العراقي بهدف اخماد الحرائق. من جهته، اشاد وزير خارجية العراق بوقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب بلاده في الظروف الصعبة اثناء مكافحة الارهاب، مشيراً الى “أنها لاتنسى وهو ما أدّى الى تمتين الأواصر بين البلدين الجارين اكثر مما مضى”. واعرب عن” استعداد العراق للتعاون والتنسيق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف اقامة مراسم الزيارة الاربعينية بصورة ممتازة”، مشيراً الى دعوة نظيره الايراني لزيارة طهران، معربا عن امله ان تساهم الزيارة في توطيد العلاقات بين البلدين اكثر مما مضى.

المصدر: وكالة أنباء فارس