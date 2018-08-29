قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم إن “الجميع ينتظر ما قد تحمله مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري والتصور الذي سيعرضه على رئيس الجمهورية خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

ولفت هاشم في حديث له الاربعاء الى ان “الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل الانتظار والمماطلة”، وأمل أن “تنطلق مشاورات الرئيس المكلف هذه المرة من معيار واضح وواحد يضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.

واعتبر هاشم ان “الإبقاء على السقف العالي للمطالب يؤدي الى المراوحة”، ورأى ان “العقد داخلية حتى اللحظة”، وقال إن “للخارج تأثيرا الى حد ما فهذا الوضع معروف في لبنان وليس غريبا عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام