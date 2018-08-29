اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان الجمهورية الاسلامية في إيران وفي ظل الاقتداء بالثقافة الثورية ستكون قادرة على تجاوز المرحلة الراهنة بأسرع وقت ممكن وبأقل النفقات.

وهنأ الرئيس روحاني خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية، عصر الثلاثاء، حلول عيدي الاضحى والغدير وكذلك مولد الامام علي الهادي (ع) وحلول “اسبوع الحكومة”، واصفا الشهيد محمد علي رجائي (رئيس الجمهورية الاسبق) ورئيس وزرائه الشهيد محمد جواد باهنر بانهما انموذجان في الادارة والنضال الثوري ومراعاة الاخلاق والثقافة في المجال الاداري.

واعرب روحاني عن تقديره للجهود التي يبذلها اعضاء الحكومة وجميع العاملين في الاجهزة التنفيذية في مختلف انحاء البلاد، مضيفا: ان الحكومة ليس لها شأن سوى خدمة الشعب، ونأمل في هذه المرحلة الحساسة ان نؤدي مسؤولياتنا الثورية والوطنية بشكل صحيح في مسار الشهيدين رجائي وباهنر.

واضاف روحاني “اليوم وفي الوقت الذي يشن فيه اعداء الثورة الاسلامية حربا نفسية بالتزامن مع الحرب الاقتصادية ضد النظام والشعب، سنكون قادرين من خلال الاقتداء بالثقافة الثورية ومع زيادة الوعي وتعزيز الأمل ومشاركة الشعب، من تجاوز المرحلة الراهنة الصعبة بشكل أسرع وأقل النفقات”.

واعتبر ان الثقافة الدينية والوطنية للشعب الايراني متناسقة منذ القرون الماضية، وقال: ان هذا الامر ادى الى صون ثقافتنا العامة في مواجهة باقي الثقافات ومن بينها الثقافة الغربية.

وفي جانب آخر من حديثه هنأ رئيس الجمهورية الرياضيين الايرانيين الذين نالوا الميداليات الملونة في دورة الالعاب الآسيوية الجارية في اندونيسيا

المصدر: وكالات