أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا، وسيترأس الوفد المبعوث الخاص لدى سوريا، نائب مساعد وزير الخارجية.

وقال ممثل الخارجية الأميركية لوكالة “نوفوستي”: “قبلت الولايات المتحدة دعوة المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، للمشاركة في محادثات جنيف في 14 أيلول/سبتمبر. وسيمثل الولايات المتحدة، الممثل الخاص للحوار السوري، السفير جيمس جيفري، وكذلك المبعوث الخاص لدى سوريا [مساعد وزير الخارجية]، جويل ريبر”.

وأضاف ممثل الخارجية الأميركية: “إننا ما زلنا في حوار مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بما في ذلك روسيا، لدعم كل الجهود الممكنة لدفع العملية السياسية، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ويذكر أن الجولة التاسعة من المباحثات السورية-السورية، كانت قد عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، في أواخر شهر كانون الثاني / يناير الماضي في فيينا، ولم تشهد مباحثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة، واختتمت دون تحقيق نتائج ملموسة.

المصدر: سبوتنيك