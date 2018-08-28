أكد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن أي عدوان سيحصل على سورية سيكون عدوانا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين ودعما للإرهاب واستهدافا للجهود التي تبذلها سورية وحلفاؤها لمحاربته لافتا إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة للتنظيم يحضرون لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في إدلب بغية توجيه الاتهام للقوات السورية وتبرير أي عدوان عسكري قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إن دولا غربية تمعن في عدوانها على سورية عبر استخدام راياتها السوداء وخوذها البيضاء في التحضير لمسرحيات جديدة حول استخدام الكيميائي لعرقلة العملية السياسية وتبرير هذا العدوان.

وأضاف الجعفري إن سورية أكدت مرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها بالمطلق وتكرر التأكيد أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية بعد أن نفذت التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح الجعفري أنه تم تدمير المخزون الكيميائي السوري في البحر المتوسط على متن سفينة أمريكية في حين ينتظر مخزون “إسرائيل” من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الحصول على بركة هذا المجلس.

المصدر: وكالة سانا