حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة سلوفاكية نشرت الثلاثاء من أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة ردا على العقوبات الاخيرة التي فرضتها واشنطن .

ويأتي تحذير لافروف عقب تصريحات مماثلة لعدد من المسؤولين الروس تلمح إلى إن موسكو سترد على الإجراءات،وقال لافروف لصحيفة “برافدا” السلوفاكية “سنواصل التصرف بهدوء وبراغماتية ونرد على كل الاتهامات بمبدأ التعامل بالمثل”.

ونشرت المقابلة أيضا بالروسية على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية،وأضاف لافروف “في الوقت نفسه نبقى منفتحين امام بناء علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل مع واشنطن واخذ مصالح الجانبين في الاعتبار فعليا”.

المصدر: الوكالة الفرنسية