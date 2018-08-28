طالبت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها المقيمين في الجزائر أو المسافرين إليها باليقظة وتوخي الحذر من وباء الكوليرا، الذي انتشر في العديد من الولايات.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، على “تويتر” أنه تم تشخيص العديد من حالات الكوليرا في شمال ووسط البلاد (البويرة، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، عين الدفلة)، وتشير وزارة الصحة الجزائرية إلى أن نبع مياه في منطقة تيبازة كان مصدرا للتلوث ولكن مياه الحنفيات صالحة للشرب.

ودعت الوزارة رعاياها إلى الاهتمام بقواعد النظافة والسلامة وتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل تجنب العدوى.

ونشرت رابطا مرفقا بالخبر لتوصيات منظمة الصحة العالمية لتجنب وباء الكوليرا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم السبت أنه لغاية 24 أغسطس تم تسجيل 46 حالة إصابة بوباء الكوليرا أكيدة من ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى منذ 7 أغسطس.

وأضافت أن شخصين فارقا الحياة بالبليدة، شمال الجزائر.

وسجلت هذه الحالات المؤكدة حسب الوزارة، 3 بالبويرة و25 حالة في البليدة و12 حالة في تيبازة و5 حالات في الجزائر العاصمة وحالة واحدة في المدية وحالة واحدة مشكوك فيها بعين الدفلى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم منع استهلاك مياه نبع “حمر العين” بسيدي الكبير، تيبازة، غرب الجزائر العاصمة بعد ثبوت تلوثها على إثر اكتشاف احتوائها على ضمات كوليرا (بكتريا قوسية مسببة للوباء).

المصدر: وكالات