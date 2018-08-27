دعا الملك الأردني عبدالله الثاني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن.

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال استقباله في عمان، اليوم الاثنين، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤوليته” إزاء الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن.

وشدد الملك على ضرورة “مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضروري”. كما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء، استعراض الأعباء الكبيرة، التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية، وأهمها التعليم والصحة والبنية التحتية.

من جهته تحدث غراندي عن الدور الكبير، الذي تقوم به المملكة الأردنية، في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين، مؤكدا حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأردن، بما يخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية