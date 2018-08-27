أعلن القضاء البورمي أن الحكم الذي كان من المقرر أن يصدر الاثنين على صحافيين من وكالة رويترز موقوفين لانتهاكهما “قانون أسرار الدولة”، أرجىء إلى الثالث من إيلول/سبتمبر بسبب الحالة الصحية للقاضي المكلف القضية.

وقال القاضي خين مونغ مونغ خلال جلسة عقدت الاثنين إن “القاضي يي لوين مريض ويعالج في المستشفى منذ 24 آب/أغسطس، لذلك سيصدر الحكم في الثالث من إيلول/سبتمبر”.

ويمكن أن يحكم على وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) الموقوفين منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بالسجن 14 عاما إذا أدينا بحيازة وثائق سرية مرتبطة بعمليات أمنية في ولاية راخين (شمال غرب بورما) التي شهدت حركة نزوح كثيفة للروهينغا إثر حملة عسكرية.

وقال وا لون بعد إعلان إرجاء الحكم “أيا يكن القرار الذي سيتخذ بحقنا. لسنا خائفين”، وأضاف أن “الحقيقة معنا لم نرتكب أي خطأ”.

وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.

وبعد أيام على توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد أسرى من الروهينغا في الثاني من إيلول/سبتمبر 2017، وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية