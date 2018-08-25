الموجز السوري: 25 _8_2018

السويداء وريفها:

– تابع الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمه على أطراف تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية، وسيطر على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ في تلول الصفا بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش، أوقع خلالها عدداً منهم قتلى ومصابين بينهم قناصون كانوا يستغلون الجروف الصخرية وتضاريسها المعقدة للتنقل والاختباء وفي محاولة يائسة لإعاقة تقدم الجيش.

كما حقق الجيش تقدما على محور تل غانم وقض على عدد من إرهابيي تنظيم داعش ودمر لهم اليتين مزودتين برشاشات ثقيلة في محيط الحاوي وخربة الحاوي.

ـ قُتل أكثر من 147 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في أقصى الريف الشمالي الشرقي منها، خلال الـ 32 يوماً الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

دير الزور وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 8 أشخاص شرق مدينة الرقة على خلفية مقتل أحد مسلحيها.

ـ استهدفَ الجيش التركي عدداً من مسلحي “قسد”، في مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية بريف الرقة الشمالي، بالأسلحة الثقيلة، دون ورود معلومات عن إصابات.

حلب وريفها:

– أُصيبَ أحد مسؤولي “تجمع أحرار الشرقية _الجيش الحر” المدعوم تركياً، المدعو “أبو غامد طالبان” وقُتلَ مسلحان من “التجمع”، إثر اشتباكات فيما بينهم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، يوم أمس، لأسباب مجهولة.

– انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد مسؤولي “لواء عاصفة الشمال _الجيش الحر” المدعوم تركياً المدعو “فاضل لحموني” قرب بلدة شران شمال شرق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

– اعتقلت “قسد” 30 شاباً في قرية صندلية جنوب شرق مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، كما فرضت حظراً للتجوال في القرية، على خلفية مهاجمة أهالي القرية عدداً من مسلحيها وسلبهم أسلحتم.

إدلب وريفها:

ـ قتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة به زرعها مسلحون مجهولون قرب مدينة إدلب.

ـ أصيب شخص وطفلته إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما على الطريق الواصل بين قريتي كفر سجنة والهبيط، بريف إدلب الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بمحيط بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن اصابات.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شخصاً في بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي بتهمة محاولته توحيد “المجالس المحلية” التابعة للمجموعات المسلحة في منطقة جبل الزاوية.

المصدر: الاعلام الحربي