أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحافيين إنه “بتوجيه من الرئيس، غيرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة أساسا لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى”.

وأضاف إن هذا الإجراء اتخذ بعد “مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين”.

المصدر: الوكالة الفرنسية