أنهى مهرجان الشعر المقاوم 2018 في دورته السابعة فاعلياته الثانية لهذا العام في ذكرى انتصار 2006 بعد إقامة عدد من الأمسيات الشعرية شارك فيها عددٌ من الشعراء اللبنانيين والعرب، تميزت بنصوص شعرية متنوعة، ولم يكن الطابع الحماسي للمناسبة ليبعدها عن الأسلوب الرائع للشعراء في الشكل والمضمون، بل كان مادة شعرية تعبرعن وجدان أمة وخلجات شاعر بصور متألقة لقضية إنسانية ازدهت على كلماتهم وأبيات شعرهم ونصوصهم بأرقى وأبهى معاني السمو والإباء الإنساني الحر، في مواجهة الظلم والقهر، منسجماً مع طبيعة شعب وتضحياته.

انعقد المهرجان بأمسياته من الجمعة 10 آب حتى الإثنين 13 منه، وجاءت أمسيات المهرجان في مختلف المناطق على الشكل التالي:

حفل افتتاح وأمسية مدينة الهرمل: برعاية اتحاد بلديات الهرمل، وبالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين، ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب، الجمعة 10 آب 2018 الساعة السادسة مساء، في قاعة الأسد في المكتبة العامة في مدينة الهرمل، فبعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني، تحدث بداية رئيس اتحاد بلديات الهرمل الأستاذ نصري الهق مرحبا بالشعراء والحضور مثنياً على هذا النشاط لا سيما في هذه المناسبة المجيدة، ثم كانت كلمة المقاومة لعضو كتلة الوفاء الشاعر د. ايهاب حمادة، ثم تحدث عن الجهات الداعية نائب أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين رئيس منتدى جبل عامل ومنتدى أدب المقاومة فضيلة الشيخ فضل مخدر، بكلمة ترحيبية شاكرا الجهة الراعية وكل من ساهم في انجاح هذه الخطوة، معلناً افتتاح المهرجان وبداية الأمسية الأولى منشدا أبياتا شعرية مهداة لسيد المقاومة ورجالها، وكانت بعده قصائد للشعراء: ابراهيم صدّيقي (الجزائر)، عادل الصويري (العراق)، سديف حمادة (لبنان)، ايهم الحوري (سورية)، زيد السلامي (العراق)، وقدم الأمسية الشاعر قاسم الساحلي.

أمسية معلم مليتا: برعاية اتحاد بلديات إقليم التفاح، وبالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين، ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب، السبت 11 آب 2018 الساعة الثامنة والنصف مساء، في باحة المقاومة في معلم مليتا السياحي، فبعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني تحدث باسم رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح الحاج بلال شحادة بكلمة أدبية مميزة تضمنت الذكرى والمناسبة ومرحبا بالضيوف والحضور، ثم تحدث باسم الجهات الداعية الشاعر الشيخ فضل مخدر، وكانت بعده قصائد للشعراء: ابراهيم صدّيقي (الجزائر)، داود مهنا (لبنان)، عادل الصويري (العراق)، ايهم الحوري (سورية)، حسين شعيب (لبنان)، وقدم الأمسية الشاعر أحمد منصور.

أمسية منتدى جبل عامل: بلدة عيناتا: برعاية اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين، ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب ، الأحد 12 آب 2018 الساعة السادسة مساء ، في قاعة مسرح الإنتصار في منتدى جبل عامل، فبعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني تحدث رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل المهندس عطاالله شعيتو مثنيا على المهرجان والأمسية مرحبا بالشعراء العرب والحضور، ثم كانت كلمة المقاومة لعضو كتلة الوفاء النائب د.حسن فضل الله بنص وجداني أدبي في المناسبة مثنيا على هذا الحضور الشعري والأدبي في عرين المقاومة عمق الجنوب وجبل عامل، ثم تحدث الشاعر الشيخ فضل مخدر عن الجهات الداعية، مرحبا بالضيوف والحضور ومقدما أبياتا في المناسبة، وكانت بعده قصائد للشعراء: علي طالب (لبنان)، ابراهيم صدّيقي (الجزائر)، مارون أبو شقرا (لبنان )، ايهم الحوري (سورية)، زيد السلامي (العراق)، وقدم الأمسية الأستاذ نضال سمحات.

أمسية بلدة كيفون: برعاية بلدية كيفون، وبالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين، ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب، الأثنين 13 شباط 2018 الثامنة والنصف مساء، في في حديقة كيفون العامة، بعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني تحدث رئيس بلدية كيفون المهندس علي حسن داغر مرحبا بالضيوف والحضور، ثم تحدث إمام بلدة كيفون فضيلة الشيخ حسين الحركة بنص وجداني أدبي حول الانتصار وذكراه وأهمية هكذا لقاءات ثم تحدث عن الجهات الداعية الشاعر الشيخ فضل مخدر مثنيا على الجهود المباركة في انجاح سائر فعاليات المهرجان الذي كان ختامه في هذه الأمسية مرحبا بالضيوف والحضور ومقدما أبياتا في المناسبة وكانت بعده قصائد للشعراء: عادل الصويري (العراق)، سارة الزين (لبنان)، ابراهيم صدّيقي (الجزائر)، مارون ماحولي (لبنان)، زيد السلامي (العراق)، وقدم الأمسية الأستاذ علي جميل الحكيم.

وعلى هامش المهرجان ساهم الشعراء العرب المشاركون في المهرجان بعدد من الأمسيات الشعرية العربية فقد كانت لعدد منهم مشاركانت في ليلة الشعر من مهرجان أيام الضاحية الذي يقيمه إتحاد بلديات الضاحية وكما كانت لهم مشاركات في أمسيتي لقاء الأربعاء الأدبي في بيروت والنبطية والذي يدعو إليهما الملتقى الثقافي اللبناني.

أشراف وتنظيم: منتدى أدب المقاومة

المصدر: منتدى أدب المقاومة