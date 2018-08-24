السويداء وريفها:

ـ قتل الجيش السوري إرهابياً وألقى القبض على 4 آخرين على محور تلول الصفا في ريف السويداء الشرقي.

ـ ألقى أهالي مدينة شهبا بريف السويداء الشمالي الشرقي القبض على سيارة كانت متجهة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي للسويداء، وبداخلها قاذف آر بي جي عدد 1، وحشوات آر بي جي عدد 7، وطلقات رشاش عدد 280 وقاموا بتسليمهما للجهات المختصة.

القنيطرة وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، على مشفى ميداني من مخلفات الإرهابيين يحتوي أدوية وتجهيزات طبية “إسرائيلية” الصنع.

دير الزور وريفها:

ـ قتل طفل وأصيب آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في بلدة الكشمة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ تبنى داعش تفجير الدراجة النارية التي استهدفت، يوم أمس، قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وبحسب قوله أنّه قُتل خلال التفجير 4 مسلحين من “قسد”.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بتهمة التعامل مع داعش، كما اعتدى مسلحون مجهولون على مدني وسرقوا منه مبلغ 2000 دولار في قرية جديدة عكيدات بالريف ذاته ولاذوا بالفرار.

الحسكة وريفها:

– اعتقلت “قسد” عدداً من الاشخاص الذين عادوا من تركيا لقضاء إجازة العيد في مدينة راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ قام مجهولون بلصق منشورات على الجدران وأبواب المحلات تدعو أهالي مدينة الرقة لمقاومة مسلحي “قسد” والجيش الأمريكي ودحرهم خارج المدينة.

حلب وريفها:

-اعتقلت “قسد” 3 نساء ورجل على حاجز دوار السفينة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ سيطرت “هيئة تحرير الشام” على مقرات تابعة لفصيل “كتائب أنصار الشام” المبايع لها في قرية عين البيضا بريف إدلب الجنوبي الغربي الحدودية مع تركيا بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين، ويعود سبب السيطرة نية الفصيل الانشقاق عن “الهيئة” والانضمام لفصيل آخر.

ـ قُتل عنصر من الجيش التركي إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في قرية بسنيا القريبة من الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي