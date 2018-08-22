أكدت “وزارة العدل الفرنسية” وقوع خطأ فادح بقيام أحد القضاة الفرنسيين بإطلاق سراح ارهابي فرنسي لم تنتهي فترة سجنه، وذلك في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الوزارة الفرنسية إن القاضي ارتكب خطأ ونسي تجديد الحبس الاحترازي للمتهم”.

وكشفت المصادر ان الارهابي كان ينتظر محاكمته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن القاضي أطلق سراحه عن طريق الخطأ في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويقبع الارهابي المدعو وليد.ب في السجن منذ عام 2016 بتهمة تحضيره لاعتداء كان سيستهدف مدينة ليون، بالإضافة لانتمائه لمجموعة كانت تهرب الارهابيين الفرنسيين إلى سوريا.

من جهته، وصف المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية بينجامان غريفو ما حدث بـ”الخطأ الفادح”، ولفت الى ان “الارهابي ما يزال خارج السجن حيث تبحث عنه السلطات لاعتقاله مجددا”.

المصدر: سبوتنيك