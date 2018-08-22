ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.3 درجة، ضرب شمال شرقي فنزويلا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 123 كيلومترا، ومركزه قريب من ساحل ولاية سوكري، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن ضحايا.

ولفتت إلى أن الهزة استمرت لعدة ثوان، ما تسبب بحالة من الذعر في العاصمة كاراكاس، وعلى وجه الخصوص بين القاطنين في الأبنية المرتفعة.

وأعلن وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول أن “لفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكن حتى الآن، لا توجد تقارير عن سقوط أي ضحايا بين”.

وحث الوزير الفنزويلي المواطنين على الهدوء، مؤكدا أن الحكومة قد استنفرت فرق الإنقاذ والإغاثة استعدادا لإمكانية حدوث هزات ارتدادية أو تصدعات، بعد الهزة الأولى.

المصدر: روسيا اليوم