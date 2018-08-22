للعيد الاضحى في طرابلس.. شعائره وتقاليده الخاصة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2018 - 00:08
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للعيد الاضحى في طرابلس.. شعائره وتقاليده الخاصة
منذ 1 ساعة
21 August، 2018
تقارير مصورة
في طرابلس، للعيد تقاليد وشعائر خاصة، يتحضر لها المؤمنون كل عام بفرح وسرور.
المصدر:
قناة المنار
شعائر وتقاليد
طرابلس
عيد الاضحى
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