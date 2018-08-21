اعلن رئيس مؤسسة ايكوموس الثقافية الايرانية مهدي حجت عن تسجيل المحلات التاريخية والمنطقة الاثرية في مدينة يزد/ وسط ايران/ في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقال حجت، في تصريح ادلى به خلال الاجتماع المفتوح للمجلس البلدي في يزد، ان المؤسسة ادرجت على جدول اعمالها، تدريب ودعم منظومة التراث والممارسات التي تساهم في الحفاظ على الآثار التاريخية وتقديمها.

وفي إشارة إلى حقيقة أن يزد يمكن أن تكون نموذجًا لجميع مدن إيران والعالم في مجال الحفاظ على النسيج التاريخي والبنية الثقافية الإنسانية ، معتبرا: إن العلاقات الإنسانية هي واحدة من العوامل الرئيسية في تكوين النسيج التاريخي لمدينة يزد والعلاقات كالإنسانية الجميلة والفريدة والتي تشاهد بوضوح في النسيج التاريخي والعلاقات في يزد.

المصدر: وكالة انباء فارس