تشارك ايران في معرض بكين الدولي للكتاب بنسخته الخامسة والعشرين الذي يبدأ اعماله يوم غد الاربعاء.

وتعرض الجمهورية الاسلامية الايرانية في صالتها بالمعرض المذكور اكثر من 250 كتابا في مختلف المواضيع.

ويستمر المعرض لمدة خمسة ايام فيما تبلغ صالة ايران 18 مترا مربعا.

وتعرض الصالة الايرانية اكثر من 250 كتابا في الحقول الادبية وحائزة على جوائز خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، اضافة الى كتب في مجالات الدراسات الايرانية والفنون والاطفال والاحداث والدين والدفاع المقدس.

وتهدف المشاركة الايرانية في معرض بكين الدولي للكتاب الى التعريف بمعرض طهران الدولي وتقديم المشاريع الحمائية لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي عن نشر الكتب الايرانية ودعوة دور النشر الدولية والحوار للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب واقامة يوم ايران واقامة اجتماعات تخصصية في المعرض المذكور.

ويشار الى ان مؤسسة المعارض الثقافية ودار نشر سوره مهر وجامعة المصطفى تشارك في المعرض المذكور.

المصدر: وكالة انباء فارس