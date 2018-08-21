أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة امس الاثنين أن أي مفاوضات سلام في أفغانستان يجب أن تشمل حكومة كابول ولا يمكن أن تجري مباشرة بين واشنطن وطالبان .

وقالت آليس ويلز المبعوثة الأميركية لآسيا الجنوبية في تصريح لوكالة فرانس برس “يجب أن تجري المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان ونحن لن نحل مكان أحد”.

وبحسب تقارير إعلامية لم تؤكدها أي جهة رسمية، فقد التقت ويلز مسؤولين من حركة طالبان الافغانية الشهر الماضي في قطر لبحث فرص عملية السلام في أفغانستان.

وأضافت المبعوثة الأميركية “لا يمكنني ان اقول أي شيء أكثر من استعدادنا للقيام بكل ما نستطيع للمساعدة في جلب كل الاطراف الى طاولة المفاوضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية