سلمت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين أصحاب محلات تجارية في بلدة برطعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، إخطارات بوقف البناء في محلاتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال ترافقها عناصر من دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية اقتحمت البلدة وداهمت منطقة السوق التجاري قرب الوادي وسلمت إخطارات بوقف البناء في أكثر من 10 محلات تجارية بحجة أنها غير مرخصة”.

يشار إلى أن بلدة برطعة تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بمنع البناء وهدم المنازل والمداهمات والاعتقالات والتنكيل بالمواطنين على الحاجز العسكري الاسرائيلي المقام على أراضي البلدة.

المصدر: فلسطين اليوم