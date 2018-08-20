أعلن الادعاء العام الأفغاني الأحد أن الرئيس أشرف غني أصدر مرسوما يقضي بالإفراج عن مئات السجناء بمناسبة ذكرى الاستقلال وعيد الاصحى المبارك، فيما أصدرت حركة طالبان مرسوما مماثلا.

وأفاد بيان لمكتب الادعاء العام بأنه تم إصدار عفو والتخفيف عن 444 سجيناً، بما في ذلك 11 امرأة و5 أطفال و228 رجل.

فيما ذكرت وكالة “بجواك” الأفغانية أن “حركة طالبان أصدرت مرسوما مماثلا”، دونما أن تورد أي تفاصيل.

كان التلفزيون الحكومي نقل عن الرئيس الأفغاني كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها “ابتداء من الغد، الذي يصادف يوم عرفة، ولغاية مولد الرسول محمد(ص) بشرط أن تقوم طالبان أيضا بإعلان وقف لإطلاق النار خلال هذه الفترة أو أي وقت يحددونه اعلن وقفاً لإطلاق النار”.

المصدر: سبوتنيك