صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 14/08/2018 ادعى لدى مخفر سوق الغرب في وحدة الدرك الاقليمي أحد المواطنين ضد مجهول بجرم دخول منزله في بلدة بمكين – عاليه، وسرقة خزنة حديدية في داخلها مصاغ من الذهب بقيمة حوالى 42 ألف دولار أميركي ومبلغ من المالي نحو 3000 دولار اميركي. على الاثر باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها لكشف ملابسات العملية، وقد تمكنت في أقل من 48 ساعة من الاشتباه بالمدعو:

– م. ع. (مواليد العام 1974، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق بالسرقة الموصوفة والذي خرج من السجن في آخر مرة أواخر العام 2017، ويقيم في محلة برج البراجنة.

تم تكليف قوة خاصة من الشعبة بمراقبته حيث تم رصده هو وزوجته بتاريخ 16/08/2018 في مطعم بمحلة خلدة، فتم توقيفهما.

وضبط في حوزته مبلغ 2800 دولار اميركي وماية ألف ل.ل. و”بلاك” وسلسالين وخاتم من الذهب وجميعها كانت موجودة بالخزنة المسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف أنه نفذ عملية السرقة بمفرده واستخدم سيارة زوجته نوع BMW X5 وأن المسروقات التي ضبطت في حوزته هي من الخزنة التي سرقها من المنزل، وان باقي المسروقات مخبأة في منزله.

بتاريخ 17/08/2018 فتشت قوة من الشعبة منزله في برج البراجنة، وضبطت الخزنة المسروقة وكمية كبيرة من الذهب والحلي من اساور وخواتم وسلاسل وليرات من الذهب، إضافة الى عدد كبير من الخواتم الفضية و21 ساعة يد بينها 4 ساعات قيمة وأحجار كريمة، ومسدس خلبي وبندقية بومب أكشن ومنشار كهربائي استخدمه السارق في فتح الخزنة.

التحقيق مستمر باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية