الحسكة وريفها:
ـ قُتل وأصيب عدد من مسلحي “الوحدات الكردية” إثر انفجار لغم بهم شرقي بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.
ـ ارسل التحالف الأميركي تعزيزات عسكرية الى قواعده المتواجدة في بلدتي تل تمر والهول ومدينة الشدادي، في ريف الحسكة.
الرقة وريفها:
ـ اُصيب مدنيان جراء انفجار لغم بهما، في مدينة الرقة.
ـ اقتحم مسلحو “قسد” مزرعة أحد المدنيين بالقرب من قرية “أبو قبيع” بريف الرقة الغربي، حيث قاموا بطرده وعائلته منها واتخذوا منها مقراً عسكرياً.
ـ تبنى داعش تفجير العبوة الناسفة بآلية تابعة للقوات الأمريكية بالقرب من جامع النور بمدينة الرقة، والتي أسفرت عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 4 مسلحين من “قسد”.
ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الإجباري”.
ـ أصيب مسلحان اثنان من “قسد” إثر هجومٍ لمسلحي داعش على بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، يوم أمس.
حلب وريفها:
ـ سيّرت القوات الأمريكية دورية جديدة على الخط الفاصل مع منطقة “درع الفرات” قرب قرية عون الدادت شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.
إدلب وريفها:
ـ أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير” عن مقتل احد مسؤوليها المدعو “عبدو رضوان البكري” الملقب “ابو طلحة” ومسلح اخر، جراء انفجار السيارة المفخخة في منطقة جبل الأربعين بريف ادلب الجنوبي.
حماه وريفها:
ـ عُثر على جثة مسلح قُتل على أيدي مسلحين مجهولين، قرب قرية التوبة بريف حماة الشمالي الغربي.
المصدر: الاعلام الحربي