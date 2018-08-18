الحسكة وريفها:

ـ قُتل وأصيب عدد من مسلحي “الوحدات الكردية” إثر انفجار لغم بهم شرقي بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

ـ ارسل التحالف الأميركي تعزيزات عسكرية الى قواعده المتواجدة في بلدتي تل تمر والهول ومدينة الشدادي، في ريف الحسكة.

الرقة وريفها:

ـ اُصيب مدنيان جراء انفجار لغم بهما، في مدينة الرقة.

ـ اقتحم مسلحو “قسد” مزرعة أحد المدنيين بالقرب من قرية “أبو قبيع” بريف الرقة الغربي، حيث قاموا بطرده وعائلته منها واتخذوا منها مقراً عسكرياً.

ـ تبنى داعش تفجير العبوة الناسفة بآلية تابعة للقوات الأمريكية بالقرب من جامع النور بمدينة الرقة، والتي أسفرت عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 4 مسلحين من “قسد”.

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الإجباري”.

ـ أصيب مسلحان اثنان من “قسد” إثر هجومٍ لمسلحي داعش على بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، يوم أمس.

حلب وريفها:

ـ سيّرت القوات الأمريكية دورية جديدة على الخط الفاصل مع منطقة “درع الفرات” قرب قرية عون الدادت شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير” عن مقتل احد مسؤوليها المدعو “عبدو رضوان البكري” الملقب “ابو طلحة” ومسلح اخر، جراء انفجار السيارة المفخخة في منطقة جبل الأربعين بريف ادلب الجنوبي.

حماه وريفها:

ـ عُثر على جثة مسلح قُتل على أيدي مسلحين مجهولين، قرب قرية التوبة بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي