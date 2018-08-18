النائب اسامة سعد: الأزمات تعددت وتفاقمت وتنذر بأخطار كبيرة، الحركة الشعبية خيار الضرورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2018 - 21:50
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القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخاً باليستياً على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في جيزان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون هجوما لقوى العدوان بمديرية صرواح ومقتل عشرات الإرهابيين بينهم مسؤول القاعدة في مأرب
وزارة الدفاع اليمنية: مسؤول القاعدة في مأرب والمقتول في صرواح يدعى "غالب الزيدي" وهو من أبرز قيادات التنظيم في اليمن
الدفاع اليمنية: 140 قتيلاً و 236 جريحاً من قوى العدوان خلال الساعات الـ 48 الماضية في الدريهمي بالساحل الغربي
قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف الكلية العسكرية في منطقة صلاح الدين بعدن الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان على اليمن
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عدداً من المناطق غرب الجاح بالساحل الغربي إثر عملية هجومية ومقتل عدد من المرتزقة
إطلاق مشروع "بعلبك مدينتي" برعاية رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين
السيد هاشم صفي الدين: هناك حاجة في بعلبك - الهرمل للكثير من المشاريع وما أنجز حتى الآن ليس بالقليل
السيد صفي الدين: هناك كفاءات وقدرات قادرة على حل كل المشاكل ونواب كتلة الوفاء سيجوبون كل القرى للوقوف على حاجات أهلها
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الممر الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو اعتماد معيار نتائج الإنتخابات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: شعبنا الذي ضحّى وبذل الدماء يستحق منا أن نقدم له ما يحتاجه من إنماء وخدمات
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي يؤكد على دعم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في ما تقوم به لوقف مصادر التلوث
المحكمة العسكرية في لبنان تصدر حكماً على الفلسطيني خالد محمد مسعد بتهمة الإنتماء الى تنظيم داعش والقيام بأعمال إرهابية
عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يشيعون جثمان شاب استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة قرب السياج مع الأراضي المحتلة
حركة حماس ترفض بيان المجلس المركزي الفلسطيني: البيان لا قيمة له وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط
الجيش السوري يستهدف مجموعات إرهابية على أطراف بلدات مورك وأبو عبيدة ومعركبة وتل الصخر وكفر زيتا بريف حماة
المرصد السوري المعارض: مواجهات بين الوحدات الكردية ومسلحي داعش في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور
المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي: نعول على إجراء انتخابات في سوريا وتشكيل لجنة دستورية
فلاديمير بوتين: من الضروري تقديم الدعم لسوريا ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم
الرئيس التركي: سنقضي على التهديدات الموجهة لنا من سوريا ونطبق ما فعلناه في جرابلس والباب وعفرين على طول حدودنا
رجب طيب أردوغان: تركيا لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيون لها ويحاولون جعلها هدفاً استراتيجياً
أردوغان: هناك من يهددنا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف والفائدة والتضخم ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامرتكم ونتحداكم
الرئيس الإيراني في رسالة لرئيس باكستان: أتمنى تعميق أواصر المحبة بين البلدين وأن يرى العالم الإسلامي المزيد من الاتحاد
وزير الخارجية الصيني في إتصال مع نظيره الإيراني: بكين تقدر العلاقات مع طهران وتسعى إلى تنمية التعاون معها
قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن دخول البلاد نادي الدول المصنعة لمنظومة الدفاع القريب من خلال تصنيع منظومة "فالانكس"
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر: ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج
وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض
صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية في كوريا الشمالية تطالب ترامب بـ "قرارات جريئة" لإحراز تقدم على صعيد نزع السلاح النووي
مقتل 4 مزارعين في هجوم لجماعة بوكو حرام في إحدى ضواحي مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا
النائب اسامة سعد: الأزمات تعددت وتفاقمت وتنذر بأخطار كبيرة، الحركة الشعبية خيار الضرورة
منذ 1 ساعة
18 August، 2018
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