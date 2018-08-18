عقد اجتماع في مكتب العمل البلدي في بعلبك لمعالجة مشاكل الكهرباء، حضره النائب علي المقداد، المدير الإقليمي لمؤسسة كهرباء لبنان في البقاع المهندس عصام سليمان، رئيس دائرة بعلبك المهندس أحمد مرتضى، رئيس دائرة رأس بعلبك المهندس صلاح شاهين، فريق العمل لشركة kva ومدير العمل البلدي في البقاع حسين النمر.

وأكد النائب المقداد أنه “تم الاتفاق على حل مشكلة 2700 شعبة جاهزة للعمل في مدينة بعلبك وجوارها، ونقل محطة نقالة من بعلبك إلى الهرمل، وأخرى إلى بدنايل، بعد أن يتم وضع محطة بعلبك بالخدمة، والعمل لتنفيذ محطات ومحولات في مجموعة بلدات بقاعية وآبار المياه حسب الأولوية، ووضع كابلات مدينة بعلبك تحت الأرض بالخدمة بعد تنفيذ البلدية الغرف المبنية، والانتهاء من نقل الكابلات إلى محطة بعلبك الجديدة لتحويلها لاحقا إلى 20 كيلو فولت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام