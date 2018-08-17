استبعد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن يتطرق الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع المستشارة الألمانية يوم السبت موضوع الدعم المالي لتركيا.

وقال بيسكوف في حديث له الجمعة “لا أعتقد أن الموضوع سيكون حيث يجب مناقشته مع تركيا”، وتابع “كيف يمكن مناقشته بدون تركيا”.

وأضاف بيسكوف “الرئيس بوتين سيزور المانيا في زيارة عمل وسيجرى محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل، وسيصدر بيانا حول اللقاء الذي سيحصل في فترة بعد الظهر”.

وأشار بيسكوف إلى أنه “من المتوقع أن تكون مواضيع النقاش هي العلاقات الثنائية وتنفيذ مشاريع تجارية كبيرة على خلفية التهديدات لهذه المشاريع من قبل الدول الأخرى”، وتابع “كما سيجري البحث في الاوضاع بأوكرانيا وسوريا”.

المصدر: سبوتنيك