ضربت هزة بقوة 5.2 درجات مساء الخميس الوسط الشرقي لايطاليا وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء، ولم تتوافر حتى الان اي معلومات عن وقوع خسائر او ضحايا.

وحصلت الهزة قرب مونتيلسيفوني على عمق تسعة كلم بحسب التقديرات الاولى للمعهد. وسبق ان سجلت في المنطقة نفسها هزة بقوة 4.2 درجات في نيسان وهزة اخرى بقوة 4.7 مساء الثلاثاء تسببت بخسائر محدودة.

ويشهد قسم كبير من ايطاليا نشاطا زلزاليا لوقوعه بين الصفيحة الاوروبية الآسيوية والصفيحة الافريقية.

وتسجل آلاف الهزات كل عام رغم ان معظمها لا يشعر به السكان.

المصدر: وكالات