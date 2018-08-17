أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تشكيل فريق عمل يختص بتنسيق سياساتها تجاه إيران.

وعين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مدير قسم التخطيط السياسي بالخارجية برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران، ومن المقرر أن يترأس فريق العمل الجديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي “نأمل بأن نتمكن يوما ما من التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد أن تغير سلطاتها سلوكها في الداخل والخارج”.

بدوره، قال برايان هوك “نأمل بأن يلتزم شركاؤنا بنظام العقوبات، وأعتقد بأنه لا يجدر التذكير بأن الولايات المتحدة على استعداد لفرض مزيد من العقوبات إن لم يتم ذلك”.

وأشار المبعوث الأمريكي الجديد إلى أن الصفقة مع إيران لم ترض الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلا إنها “كانت تحد من إمكانياتنا الدبلوماسية لتفادي الأخطار الصادرة من هذا البلد”. وأضاف أن تشديد الحظر على إيران متعلق بالسعي الأمريكي “لمنعها من الحصول على أموال لمواصلة تمويل الإرهاب”.

المصدر: وكالات