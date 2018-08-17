أفاد مصدر محلي في أفغانستان بوقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في مدينة غزنة.

وأكد المصدر لوكالة “سبوتنيك” مساء اليوم الخميس “اندلاع اشتباكات عنيفة بمناطق بشتون آباد وتوحيد آباد وسط مدينة غزنة مساء اليوم”.

هذا وكان مسلحو حركة طالبان اقتحموا، يوم الجمعة الماضي، مركز ولاية غزني بعد أن شنوا منتصف الليلة السابقة هجوما واسعا سيطروا خلاله على أجزاء من المدينة.

وكثف مسلحو طالبان، خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم ولاية غزني، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.

المصدر: سبوتنيك