خرق العدو الاسرائيلي السيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل الاعراف والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الخميس “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15/8/2018 الساعة 9.29، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 555 مترا ولمدة 208 دقائق”.

وتابع البيان “عند الساعة 9.40، أقدم زورق مماثل تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالى 538 مترا ولمدة 76 دقيقة”.

وأشار البيان الى “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام