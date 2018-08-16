استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة الخميس مدير سياسات وخطط الاستراتيجية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء ميخائيل لانغلي على رأس وفد، في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كذلك استقبل العماد عون السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية في رئاسة جمهورية البرازيل حسين كالوت، ثم رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كريستين لوند، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل العماد عون أيضا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول يرافقه الدكتور أحمد حسون، ثم أمين الهيئة القيادية لحركة “المرابطون” مصطفى حمدان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام