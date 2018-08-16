وجه رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة الحج لهذا العام، حيث هنأ فيها المسلمين بالمؤتمر العالمي الذي يجمع الحجاج من كل حدب وصوب في دعوة إلى التعمق بالحق لتتوحد المواقف على جمع الكلمة ورأب الصدع.

وقال الشيخ قبلان في رسالته إن “الحج ركن أساس من أركان الدين وشعيرة انسانية اسلامية تجمع المسلمين ليتشاركوا في النداء ويجسدوا عمل الأنبياء والأوصياء، متعاونين على البر والتقوى سائرين على خطى النبي محمد وسيرة الأئمة والأصحاب الطيبين، وليكونوا أمة واحدة مصداقا لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون”.

وأكد الشيخ قبلان ان “الحج شعيرة توحد المسلمين وتجمعهم تحت راية لا إله إلا الله وهو يشكل دعوة دائمة إلى التوحد والتلاقي امتثالا لقول الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا”، وتابع “المطلوب من المسلمين أن يتعارفوا ويتآخوا ويتواصلوا كما في الحج”، واضاف “عليهم استثمار موسم الحج في اكتساب القيم والالتزام بالآداب والاستقامة والسلوك والسيرة الحسنة وتمتين أواصر الوحدة الإسلامية بين الشعوب والأعراق والقوميات ليكون الحج منطلقا لاصلاح الامة وحل الخلافات بين الدول الاسلامية من خلال الحوار والتشاور”.

ونبه الشيخ قبلان “اننا مستهدفون من أعداء الامة الذين يحركون عملاءهم ومخابراتهم لزرع الفتن واثارة النعرات المذهبية وادخال بلادنا في اتون الحروب والنزاعات”، واضاف “على الجميع ان ينتصروا لفلسطين وشعبها ولا يتركوا هذا الشعب المناضل والمضحي فريسة الهمجية الصهيونية التي تمعن في استيطانها للارض الفلسطينية وتمارس القهر لاخضاع شعب فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام