في اجواء ذكرى نصر تموز أقام اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع اتحاد الكتّاب اللبنانيين و تجمع المعلمين في لبنان و منتدى أدب المقاومة و منتدى جبل عامل للثقافة و الادب، أمسية شعرية عربية في المناسبة و ذلك في منتدى جبل عامل للثقافة و الادب – عيناثا، بحضور النائب د. حسن فضل الله، الشيخ فؤاد حنجول، الشيخ فضل مخدر، الحاج ابوحسين بيضون ، رئيس الاتحاد المهندس عطالله شعيتو ورؤساء بلديات و فعاليات وحشد من المهتمين بالشعر.

وكانت كلمات لراعي الاحتفال النائب فضل الله ولرئيس الاتحاد عطالله شعيتو وكلمة الجهات الداعية ألقاها الشيخ فضل مخدر..

و بعدها كانت القصائد للشعراء الاساتذة: علي طالب (لبنان)، ابراهيم صدّيقي (الجزائر)، مارون ابو شقرا (لبنان)، ايهم الخوري (سوريا)، زيد السلامي (العراق)..