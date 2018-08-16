اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه، “بنتيجة الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مؤسسة حمود للتجارة والخدمات العامة، والتي تبين بنتيجتها وجود ثلاثماية وأربع وعشرين أجيرا وهميا مسجلين بهدف الاستفادة من التقديمات الصحية والعائلية من دون وجه حق”.

وقال البيان:”بناء عليه، تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكوى أمام النيابة العامة المالية، بوجه أصحاب المؤسسة المذكورة أعلاه، والاجراء الوهميين، وكل من يظهره التحقيق بجرائم المواد 471 و 454 و 655 من قانون العقوبات، والمادة 81 من قانون الضمان وإلزامهم برد كافة التقديمات الصحية والعائلية والمبالغ المقبوضة دون وجه حق وبالتعويض عن العطل والضرر.

وبهذه المناسبة يحذر المدير العام للصندوق محمد كركي كل من تسول له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق تحت طائلة الملاحقة القضائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام