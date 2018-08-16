نفذت شركة “الروسا” الروسية لإنتاج الألماس صفقات تجارية مع عملاء في الصين والهند بعملة الروبل الروسي، أي أن الشركة نجحت في الابتعاد عن عملات كالدولار واليورو في تجارتها الخارجية.

وذكرت الشركة، التي تعد أحد أكبر منتجي الألماس في العالم، أنها اختبرت آلية تنفيذ صفقات بالعملة الروسية مع عملاء أجانب، مشيرة إلى أنها على استعداد لاعتماد الروبل في تعاملاتها الخارجية إذا لزم الأمر.

ونفذت الصفقة مع عميل الشركة في الصين عن طريق فرع مصرف “في تي بي” الروسي في شنغهاي، حيث قام العميل بسداد ثمن أحجار ألماس يتجاوز حجمها الـ10.8 قيراط، بعد ما فاز بشرائها في مزاد عقد في يونيو في هونغ كونغ.

أما العميل الهندي فقد سدد ثمن إحدى الصفقات المبرمة مع “الروسا” بالعملة الروسية، بعد أن قام بفتح حساب له بأحد المصارف الروسية لهذا الغرض.

وتسعى روسيا للابتعاد عن الدولار في تعاملاتها الخارجية، لاسيما مع عملائها في الصين، بهدف الحد من هيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية.

المصدر: روسيا اليوم