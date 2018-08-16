أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان، أن الأرتال العسكرية لقوى التحالف التي تم تدميرها بجبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات، نتيجة حتمية للعمليات والتكتيك العسكري للجيش واللجان الشعبية، ومؤشر لاندحار قوى التحالف.

وأوضح العميد أن محاولات قيادة التحالف البائسة جر المزيد من المسلحين إلى الجبهات، يعتبر في الحسابات العسكرية استهانة بالمغرر بهم .. مؤكدا أن تحالف العدوان السعودي سيواجهون مصير من سبقهم وهو ما تم الإعلان عنه عبر الإعلام الحربي عن صرعى العمليات الأخيرة في الدريهمي والساحل الغربي.

ونوه بالإنجازات الميدانية التي حققها الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية، والتي شملت عمليات هجومية وافشال تقدم مسلحي التحالف وقصف مدفعي وصاروخي على تجمعات العدوان السعودي في غالبية الجبهات، كبدت قوى العدوان خسائر فادحة.

وأشار إلى أن الاقتحامات لمواقع العدوان السعودي الحدودية في جيزان ونجران وعسير مستمرة ولن تتوقف إلا بعد استكمال المهام المناطة بهذه الوحدات، فيما وحدات الهندسة العسكرية تواجه أي قوة متحركة على الأرض بكمائن لا مناص منها.

وأكد العميد لقمان أن الجيش واللجان الشعبية استطاعوا وبفعل التجربة والدراسة لمسرح العمليات من إضعاف دور الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع لقوى التحالف ، بالإضافة إلى قدرة الجيش واللجان الشعبية على التخفي والتحرك السريع.

وعبر ناطق الجيش عن الاعتزاز والتقدير للمساندة الشعبية والصمود الأسطوري لأبناء اليمن في مواجهة التحالف الذي بات مواجهته فرض عين على كل يمني قادر على حمل السلاح. وأشار إلى أن جرائم التحالف بحق الشعب اليمني يتم الرد عليها في الجبهات .. مؤكدا أن الثأر من قتلة الأطفال وارد لا محالة في قادم الأيام.