نفذ ابناء وقبائل مديرية الجراحي بحافظة الحديدة اليمنية وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا بمجازر العدوان السعودي الاميركي بحق ابناء الشعب اليمني، وذلك تحت شعار “امريكا تقتل اطفال اليمن”.

وندد المشاركون بالوقفة بالجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان والتي كانت اخرها جريمة استهداف طلاب ضحيان بمحافظة صعدة التي تعتبر المجزرة الكبرى في حق الطفولة.

وأكد المشاركون انه “مع كل جريمة ترتكب في حق الشعب اليمني انما تزيدهم وتزيد الاحرار من الشعب اندفاعا نحو جبهات العزة والكرامة لمواجهة قوى الغزو والاحتلال”.

ودعا المشاركون “كل القبائل اليمنية وعلى رأسها تهامة إلى إعلان النكف القبلي والتحرك نحو الجبهات لمواجهة قوى العدوان حتى طرد الغزاة والمحتلين من الاراضي اليمنية وتحقيق النصر”.

المصدر: موقع انصار الله