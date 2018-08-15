أعلنت وزارة الثقافة السورية أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2018 في المجالات الأدبية والفنية.

وذهبت جائزة الدولة التقديرية في مجال النقد والدراسات والترجمة إلى محمود السيد، نائب رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق.

أما جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التشكيلية فقد فازت بها الفنانة التشكيلية، أسماء فيومي. وفي مجال الأدب، كانت الجائزة من نصيب الشاعر والأديب، نزيه أبو عفش.

وقال الأديب أبو عفش، البالغ من العمر 69 عاما، لوكالة الأنباء السورية سانا: “أنا سعيد لأن في هذه البلاد المكلومة من لا يزال يعتقد أنني مستحق لهذه الجائزة”.

وأضاف الأديب قائلا: “حزين أيضا لأن ثمة رواد رحلوا قبل أن تتاح لهم فرصة الفوز بها، وآخرون يصارعون الحياة وهم على مشارفها الأخيرة يستحقون الفوز بها”.

يذكر أن الفائز في إحدى جوائز الدولة التقديرية يحصل على ميدالية ذهبية ومبلغ مالي قدره مليون ليرة سورية (2000 دولار).

واستحدثت جائزة الدولة التقديرية في سوريا في مجالات الأدب والفنون عام 2012، وفاز بها خلال الأعوام الماضية كبار الكتاب والفنانين السوريين.

المصدر: رويترز