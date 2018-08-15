أعلنت الشرطة العمانية عن مقتل 7 مواطنين سعوديين وإصابة 7 آخرين بحادث سير ضخم وقع اليوم الثلاثاء وسط السلطنة.

وقالت الشرطة العمانية في بيان مقتضب أصدرته اليوم إن الحادث نجم عن تصادم 4 مركبات في ولاية هيما بمحافظة الوسطى، في قلب الصحراء من سلطنة عمان بين الحدود السعودية وعمان وتتوسط المسافة تقريباً بين مسقط وصلالة حيث تبعد عن مسقط حوالي 540 كيلومترا، وعن محافظة ظفار حوالي 500 كيلومترا.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه نتج عن الحادث ” وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين جميعهم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتم نقلهم إلى مستشفى هيما ونزوى المرجعي”.

ونشرت على حساب الشرطة العمانية وصفحات ناشطين في موقع “تويتر” صور من موقع الحادث تظهر المركبات المتصادمة وقد تضررت بشكل كبير.

المصدر: وكالات