قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، إنه سئم من مكافحة الفساد في الحكومة وإنه يفكر في الانسحاب بسبب شعوره بالإحباط.

وفي خطاب ألقاه أمام رجال ورواد الأعمال، ذكر دوتيرتي أنه قال للجنود ومسؤولي الشرطة في الآونة الأخيرة، “يا شباب، أريدكم أن تعلموا أنني أفكر في التنحي لأنني متعب”، وأضاف “لست غاضبا من أحد”.

وأكمل “يبدو أن مطاردتي للابتزاز والفساد لا نهاية لها، وقد تسبب ذلك في تلويث جميع الإدارات والمكاتب الحكومية تقريبا”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها دوتيرتي إنه سيستقيل من الرئاسة، حيث قال مرارا إنه سيستقيل إذا فشل في حل مشكلة المخدرات غير المشروعة في البلاد، أو بمجرد تحول البلاد إلى حكومة ذات شكل اتحادي من النظام الرئاسي الحالي.

المصدر: وكالات