أفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية بأن الجهات المعنية أنجزت الترتيبات في معبر نصيب على الحدود مع الأردن لاستقبال دفعة من النازحين السوريين العائدين إلى الوطن.

وذكرت “سانا” أن سلطات محافظة درعا قامت بإحضار عيادتين متنقلتين و3 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات الصحية للنازحين العائدين فور وصولهم إلى المركز، إضافة إلى تجهيز مستلزمات الغذاء وجلب عدد من الحافلات لنقلهم من المركز الحدودي إلى منازلهم.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأردنية ان المملكة لم تتسلم حتى اللحظة أي طلب رسمي من الجانب السوري لفتح معبر جابر (نصيب) الحدودي مع سوريا.

وبين بيان صحفي لوزارة الخارجية أن الأردن ينتظر مخاطبات رسمية من الجانب السوري لفتح الحدود وعودة اللاجئين إضافة لعودة الحركة التجارية على المعبر.

المصدر: سانا