دعا تجمع علماء جبل عامل المسلمين والشرفاء في العالم أجمع للوقوف صفا واحدا بوجه الاستكبار العالمي الذي يستهدف بشكل مباشر الجمهورية الإسلامية في إيران.

واكد التجمع أن “الشعب الإيراني المسلم يشكل الأساس في مواجهة المستكبرين والإرهابيين، وما هذه العقوبات التي فرضتها أميركا إلا محاولة لتغريم الجمهورية الإسلامية ثمن مواقفها الى جانب المستضعفين في العالم على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم”.

وقال “ان هذا التكتل العالمي وعلى رأسه أميركا بوجه إيران يدعونا جميعا الى ان نقف معها وإلى جانبها من باب الواجب ورد شيء من الدين تجاه جمهورية الإسلام المحمدي العظيم”.

وتمنى التجمع من العلماء والمؤمنين “أن يهبوا ويعلنوا رفضهم للقرارات الجائرة التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام