دعا السيد علي فضل الله “الشعب السوري إلى التوحد والعمل على تضميد الجراح من أجل استعادة سوريا مكانتها وعافيتها ووحدتها والحفاظ على قوتها في وجه العدو الصهيوني الذي يتربص بالأمة شرا”.

موقف السيد فضل الله جاء خلال استقباله عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب، الذي قدم له درعا من الهيئة الوطنية لإحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين، وشهادة تقدير من “مؤسسة الأمين للأعمال الإنسانية”، تقديرا لجهوده ومساهماته في حوار الأديان والمذاهب والسلم الأهلي.

وشدد السيد فضل الله على “ضرورة تعزيز منطق الحوار بين الأديان والمذاهب والتركيز على القواسم المشتركة والقيم الأخلاقية والإنسانية والابتعاد عن كل ما يؤثر سلبا في العلاقات الدينية ويؤجج ويثير الغرائز والعصبيات”، واعتبر ان “الجهل وسوء الفهم لبعضنا البعض هو سبب نشوء الكثير من الخلافات والتوترات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام