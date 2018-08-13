شدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش خلال رعايته تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة حولا الجنوبية – قضاء مرجعيون، على أنه “لا بد أن يجتاز لبنان مرحلة المراوحة في مسألة تشكيل الحكومة، ولا سيما أننا نعول على الحركة والجهد الأخيرين، عسى أن تسفر الاتصالات واللقاءات عن نتائج إيجابية لتجاوز العقبات التي تعترض طرق تشكيل الحكومة وإعلانها، لأن كل تأخير فيه ضرر للبلد الذي بحاجة إلى الاستفادة من الفرصة وعدم إضاعة الوقت”.

وأشار الوزير فنيش إلى أن “لبنان قد حقق على صعيد الأمني إنجازات كثيرة بفضل دماء الشهداء ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهو محصن لهذه الجهة من خلال قوة الردع المتمثلة بهذه المعادلة، ولكنه بحاجة إلى إكمال تشكيل المؤسسات الدستورية، لتقوم هذه المؤسسات بدورها بمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والمجتمع، سواء كانت مشكلات حياتية لها علاقة بالكهرباء والمياه والبيئة والنفايات والتقديمات الاجتماعية والملفات لتربوية وغيرها، أو مشكلات اقتصادية وتأمين فرص عمل”.

وختم بالقول “إننا أهدرنا الكثير من الفرص نتيجة رهانات البعض على مشاريع خارجية والانقسام السياسي، وبات اليوم متاحا بعد أن أنجزنا الانتخابات أن نكمل في استكمال عقد المؤسسات، وأن نعوض للمواطنين بعض ما خسروه من فرص، ليكون بمقدورنا أن نتصدى ونعالج مشكلات الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام