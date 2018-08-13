أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “أصحاب الإرادات لا تلوى أذرعتهم وعبثا يحاول الصهاينة ومن يقف وراءهم أن يلووا ذراع شعبنا، معلنا أنه “ربما ووفقا لبعض الأنباء التي وردتنا أن حركة جديدة سيبدأها الرئيس المكلف مطلع الأسبوع لاعتماد ما يمكن اعتماده من معايير يرتئيها لتشكيل الحكومة نتمنى له التوفيق والنجاح عسانا نبصر حكومة في وقت قريب بعد أن تأخرنا وضيعنا فرصا ووقتا ثمينا”.

كلام رعد جاء خلال رعايته حفل تدشين القصر البلدي لبلدية ميدون في البقاع الغربي.

وقال رعد “النازحون لن يعودوا إلا عبر التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية والركود الإقتصادي جزء من معالجته أن نفتح الأبواب واسعة ونعقد الإتفاقات الضامنة والحامية للمستثمرين اللبنانيين الذين يريدون أن يساهموا في إعادة إعمار سوريا، والركود الإقتصادي يجد قسما كبيرا من علاجه عبر فتح البوابات البرية عبر سوريا إلى البلدان العربية المحيطة، فأكثر من أربعين بالمئة من ناتجنا الزراعي يصرف عبر سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام