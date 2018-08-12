قتل شاب وأصيب 3 أشخاص في تدهور سيارة بداخلها 6 أشخاص على طريق ترشيش – زحلة.

وفي التفاصيل، ان سائق سيارة رباعية الدفع من نوع “هوندا crv” فضية اللون، فوجئ بشاحنة على طريق ترشيش – ضهور زحلة، وعندما حاول تفاديها سقطت سيارته في حفرة مما أدى إلى تدهورها واستقرارها على سقفها.

واسفر الحادث عن مقتل الشاب شربل ج. (18 عاما من بلدة رياق) الذي كان إلى جانب السائق، وجرح 3 أشخاص، فيما أسعف الدفاع المدني شخصين ميدانيا.

وقد نقل عناصر الصليب الأحمر جثة القتيل إلى مستشفى تل شيحا، فيما تولى عناصر الدفاع المدني نقل الجرحى إلى مستشفى خوري. وباشرت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام