دعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى “الإسراع في تشكيل حكومة، تعكس نتائج الانتخابات النيابية، ويشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد”، طالبا من الشركاء في الوطن عدم إضاعة الوقت “في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق، ووضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعا من أزمة المواقف”، مؤكدا “لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة”.

كلام خليل، جاء خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية والإجازات الجامعية، الذي أقامته بلدية الطيبة في قضاء مرجعيون في ساحة القصر البلدي، ضمن فاعليات مهرجان “ع الطيبة لاقونا”، وحضره ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العقيد جورج المر، عضو المكتب السياسي في “حزب الله” غالب أبو زينب، رئيس البلدية عباس دياب ونائبه عدنان رمال وأعضاء المجلس البلدي، عدد من رؤساء بلديات ومخاتير اتحاد بلديات جبل عامل، فاعليات اجتماعية وتربوية وأمنية، الطلاب المكرمون وذووهم، وحشد من أهالي البلدة وقرى الجوار.

بعد دخول الطلاب، والنشيد الوطني، قدمت فرقة موسيقى الجيش بقيادة الملازم أول طارق رحمة أمسية موسيقية تضمنت معزوفات وأغاني وطنية.

خليل

ثم تحدث راعي الاحتفال، فقال: “علينا أن نسرع وبشكل جدي في تشكيل حكومة قوية وقادرة، تعكس في تمثيلها نتائج الانتخابات النيابية. حكومة وحدة وطنية حقيقية يشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد. تكون ليس فقط ملتقى للحوار ومركزا لاتخاذ القرار الإصلاحي، في هذا البلد على مستوى المؤسسات السياسية، وعلى مستوى اتخاذ القرار في الشأن الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف: “نقول لكل الشركاء في الوطن، الوقت ليس وقتا يمكن أن نضيعه في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق. فلنضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعا من أزمة المواقف ونخرج بحكومة في أسرع وقت، تضع يدها على كل الملفات. على الملف الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالدرجة الأولى، وهو ملف يستوجب عناية فائقة، حيث نمر بمرحلة دقيقة على هذا الصعيد”.

وتابع: “لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة، والمراوحة تقتل الوقت وتقتل الأمل، وعندما يقتل الأمل تتراجع إرادة الناس في أن يجددوا انتماءهم، وأن يجددوا عطاءهم بالشكل الذي يطلق دورة الحياة والاقتصاد لدينا”.

دياب

بدوره، هنأ رئيس البلدية، في كلمته، الطلاب الناجحين وذويهم والهيئات التعليمية، بالنجاح، معلنا “إطلاق وزارة المالية طابعا ماليا يمثل عين الضيعة الأثرية”، شاكرا الوزير خليل على “مبادرته الطيبة اتجاه بلدة الطيبة”. بعدها، قدم دياب ورمال درعا تذكارية لخليل عربون وفاء وتقدير، ودروعا مماثلة لقائد فرقة الجيش الموسيقية ومربين أحيلوا على التقاعد. وفي الختام، جرى تقديم جوائز وهدايا للطلاب الفائزين في المراتب الأولى، ودروعا تذكارية للطلاب الناجحين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام