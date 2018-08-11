فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم السبت في 11-8-2018.

السويداء وريفها:

ـ واصل الجيش العربي السوري عملياته على محاور بادية السويداء وبسط سيطرته على ” رسوم الطثموني – خربة الأمباشي – تلال الهيبرية – رسوم مروش – سوح النعامة – ضهرة راشد – زريبية – خربة الشهرية – وادي الرمليان – وادي شجرة – زملة ناصر – النهيان – تل الضبع – تل الضبيعية – قبر الشيخ حسين ” بعد مواجهات مع داعش.

وتتابع القوات السورية ملاحقة فلول التنظيم الفارة باتجاه تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية.

دمشق وريفها:

– تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري، الليلة الماضية، لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في أقصى الريف الغربي لدمشق قرب الحدود السورية _اللبنانية.

درعا وريفها:

ـ تمَّ رفع علم الجمهورية العربية السورية في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، بمشاركة حشد كبير من الأهالي.

القنيطرة وريفها:

ـ زارت فعاليات أهلية من بلدتي خان أرنبة وجبا بريف القنيطرة عدداً من نقاط الجيش السوري للتهنئة بالنصر على المجموعات الإرهابية وإعلان المحافظة خالية من الإرهاب، وذلك تقديراً لبطولاتهم ودورهم في دحر الإرهاب عن القنيطرة وريفها.

دير الزور وريفها:

– قُتل أحد مسلَّحي “قسد” إثر هجومٍ شنه مسلَّحون مجهولون على حاجز لها في قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ أُصيبت امرأة وطفل، إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار على سيارة كانت تقلهما، لعدم توقفها على حاجزٍ تابعٍ لـ “قسد”، في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ أرسل “التحالف الدولي” حوالي 150 شاحنة تحمل أسلحة متنوعة وذخائر بالإضافة إلى مواد بناء وآليات مختلفة إلى “قسد” في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وذلك عبر معبر سيمالكا على الحدود السورية _العراقية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ويهدف “التحالف” من خلال هذه التعزيزات إلى توسيع مطار الشدادي وتحصينه بشكل أفضل تحسباً لأي ظرف قادم.

– شنّ مسلَّحون مجهولون هجوماً على أحد مقرات “قسد” في حي غويران بمدينة الحسكة، مساء أمس.

ـ استهدف الجيش التركي بالرصاص منازل المدنيين في قرية تل خاتون شمال شرق بلدة القحطانية على الحدود السورية _التركية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ قُتلَ أحد مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقله، قرب وادي الفيض غرب مدينة الرقة.

ـ أوقفت “قسد” 4 صيادين عن عملهم وصادرت قواربهم، ببلدة المنصورة في ريف دير الرقة الجنوبي الغربي، بحجة “الصيد الجائر”.

حلب وريفها:

– استشهدت السيدة سالمة كريم همام وأصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، مساء يوم أمس، مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة عندان.

– أصيب أحد المسؤولين في “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “أحمد المختار” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون بسيارته في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ـ اعتقلت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، شخصاً من قرية تل سلور جنوب غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ أجبرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، المدنيين الايزيديين في قريتي برج حيدر وغزاوية جنوب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، على حضور الدروس الدينية الإسلامية بعد أن افتتحوا “مدرسة شرعية” في المنطقة.

ـ طالبت “قسد” الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، بمراجعة مراكز “التجنيد الاجباري” التابعة لها، وهددت المتخلفين بالملاحقة ودفع الغرامات المالية.

إدلب وريفها:

ـ اُصيب عدد من مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون بسيارة كانت تقلهم، في بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ دخلت عدة شاحنات تركية تحمل جدراناً اسمنتية عازلة عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية _التركية في ريف إدلب الشمالي، نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب.

حمص وريفها:

– ألقى “جيش مغاوير الثورة _الجيش الحر” القبض على 5 مسلَّحين من داعش في منطقة التنف على الحدود السورية _العراقية، في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي