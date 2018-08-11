قالت وزارة المالية السعودية إن عجز ميزانية المملكة بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.

وتتوقع السعودية، التي تشن عدوانا ظالما على اليمن منذ أكثر من 3 سنوات عجزا قدره 195 مليار ريال، أو ما يعادل 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقفزت الإيرادات غير النفطية 63 في المئة إلى 52.3 مليار ريال، لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة التي فرضتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني.

المصدر: وكالة انباء فارس